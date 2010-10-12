ПРП помітила в Харкові незаконну агітацію

Харків. 12 жовтня. УНІАН. Харківська обласна організація партії «Реформи і порядок» заваляє про ведення Партією регіонів у Харкові незаконної агітації.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ПРП, у перші дні агітації в Харкові поширювалася агітпродукція Партії Регіонів, яка не містила жодних вихідних даних, що прямим порушенням ст. 49 діючого Закону про вибори.

«Ця продукція, а саме календарики з кольоровим портретом кандидата на посаду міського голови Г.КЕРНЕСА та його гаслом «Любить Харьков, работать для людей» у переливі – «Партия Регионов – наша партия», значки і блокнот на 73 сторінки з аналогічними написами, випущені без будь-яких вихідних даних», - йдеться в заяві.

ПРП звернулася до Харківської обласної та міської територіальних виборчих комісій, до Служби безпеки України та міліції з вимогою «вжити заходів за фактом подібної незаконної діяльності», а також «не допустити поширення аналогічних матеріалів».