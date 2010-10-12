У Харкові студенти просять уряд «не роздягати» їх

Харків. 12 жовтня. УНІАН. У Харкові в рамках всеукраїнської акції «Освіта без 796» студенти пікетують Харківську обласну держадміністрацію з вимогою не вводити платні послуги у вищі навчальні заклади.

Як передає кореспондент УНІАН, близько 200 студентів, зібравшись біля пам’ятника Шевченку на вулиці Сумській, перейшли на площу Свободи до будинку облдержадміністрації.

Студенти тримають в руках транспаранти з написами «Студенти не пробки для бюджетних дірок», «ВНЗ не базар, освіта не товар», «Вам не вистачає грошей, продайте свій мерседес», «Пограбуй студента – поповни бюджет», «Ні поборам у вишах», «796 з’їсть стипендію».

Мітингувальники вимагають скасувати «антиконституційну постанову», яка, на їх думку, «зробить студентів ще біднішими».

На думку активістів, через запровадження постанови уряду в дію студенти повинні будуть платити за форс-мажорні обставини, стануть менш мобільними та втратять можливість отримувати знання «альтернативним способом».

На площі Свободи три активістки акції «Освіта без 796» зняли верхній одяг, на спині кожної дівчини маркером були написані цифри номеру постанови Уряду. За словами організаторів, цей перфоманс має символізувати подальше збідніння студентів, «коли за умови мізерної стипендії вони будуть змушені платити за користування бібліотекою, спортивним залом тощо».

Організатори акції наголосили, що в заході не беруть участь ніякі політичні партії та громадські організації.

Рух на вулиці Сумській не перекривався, за додержанням правопорядку на місці акції спостерігають близько 20 працівників міліції.