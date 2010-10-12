Харківщина має зберегти великі ремонтні підприємства - Добкін

Харків. 12 жовтня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН виступає за необхідність збереження виробничої бази великих ремонтних підприємств Харківщини.

Про це він сказав на брифінгу за підсумками візиту на Чугуївський авіаційний ремонтний завод, передає сайт облдержадміністрації.

Незважаючи на те, що більшість великих ремонтних підприємств Харківської області, як і всієї України, орієнтовані на потреби армії і зараз отримують дуже мало замовлень, не можна дати цим підприємствам загинути, - наголосив М.ДОБКІН. Коли економічна ситуація в країні зміниться на краще, зазначив губернатор, саме вони можуть стати додатковим джерелом для істотного поповнення обласного бюджету.

«У нас є ряд підприємств, які випускають нову продукцію з нуля, і в них є певні перспективи. Якщо підприємства працюють на енергетику, вони мають завантаження на роки вперед і тільки збільшують портфель замовлень. Але є цілий ряд ремонтних підприємств, велика частина з яких була зосереджена на колишньому військовому комплексі і працювала виключно на потреби армії. Наше завдання - не дати загинути цим підприємствам, тому що рано чи пізно і в Міністерства оборони, і в Управління залізниці з`являться гроші, а от бази, якщо підприємства і трудові колективи ми втратимо, вже не буде», - сказав М.ДОБКІН.

Для жителів Харківської області дуже важливо, додав він, щоб «ці ремонтні підприємства збереглися саме в нас, адже вони дозволять нам бути першими, коли ситуація вже буде вирівнюватися».