У виправних закладах Харківщини виготовлено продукції на 55 млн. грн.

Харків. 12 жовтня. УНІАН. На підприємства виправних закладів Харківської області за 9 місяців цього року виготовлено товарної продукції на 55,2 млн. грн. - 152,5% рівня минулого року.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив помічник начальника управління Державного департаменту України з питань виконання покарань Юрій ЧУМАК.

За його словами, в цілому за 9 місяців 2010 р. порівняно з відповідним періодом минулого року чисельність ув’язнених, котрі працюють на оплачуваних роботах, збільшилася на 54% (на 1200 осіб) і на сьогодні становить 3289 осіб (54,5% працездатних осіб).

Ю.ЧУМАК зазначив, що для потреб Харківщини на підприємства виправних закладів регіону за різними замовленнями виготовлено товарної продукції на 9,7 млн. грн., у тому числі для КП «Жилкомсервіс» виготовлено металевих виробів на суму понад 4 млн. грн.

Заступник начальник департаменту з питань виконання покарань Андрій ЛАПИНСЬКИЙ підкреслив, що нове керівництво Департпменту «значно активізувало роботу щодо забезпечення підприємств колоній новими замовленнями».

Довідка УНІАН. На території Харківської області функціонують територіальне управління, 11 кримінально-виконавчих установ, Харківський слідчий ізолятор та Курязька виховна колонія, де станом на 10 жовтня утримувалося 11,8 тис. засуджених та ув’язнених. До кримінально-виконавчих установ входять 5 установ середнього рівня безпеки, 2 установи мінімального рівня безпеки із загальними умовами утримання, 2 установи мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами утримання, спеціалізована туберкульозна лікарня, Балаклійський виправний центр. Також на території Харкові та області діють 37 підрозділів кримінально-виконавчої інспекції, на обліку яких перебуває 12,5 тис. осіб.