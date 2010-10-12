В харківських державних вузах не вводили додаткових платних послуг

Харків. 12 жовтня. УНІАН. У Харківській області в жодному вищому навчальному закладі державної форми власності не приймалося рішення про запровадження додаткових платних послуг.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив начальник Головного управління освіти і науки ОДА Роман ШАПОВАЛ.

Він зауважив, що його управління не отримувало жодних документів від Міністерства освіти України стосовно тлумачення постанови № 796 Кабінету міністрів, а також жодних документів щодо «впровадження чи не впровадження її Головним управлінням освіти».

Р.ШАПОВАЛ запевнив, що обласне управління освіти у свою чергу не розробляло та не направляло ніяких рекомендацій до ректорів вищих навчальних закладів Харківщини щодо впровадження додаткових платних послуг. Більше того, таке рішення самостійно ухвалює Вчена рада відповідного вузу, а не управління освіти.

Ректор Харківського національного університету ім. Каразіна, голова Ради ректорів ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації Харківського регіону Віль БАКІРОВ зауважив, що деякі пункти постанови №796 цілком правомірні, однак підкреслив, що «рішення про введення тих чи інших платних послуг» буде прийматися «тільки після консультацій, після переговорів зі студентами».

Як передавав УНІАН, сьогодні в Харкові близько 200 студентів місцевих вузів пікетували Харківську облдержадміністрацію з вимогою скасувати постанову № 796 Кабінету міністрів України про введення додаткових платних послуг.