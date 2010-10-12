На посаду мера Харкова претендують 14 кандидатів

Харків. 11 жовтня. УНІАН. Харківська міська територіальна виборча комісія зареєструвала 14 кандидатів на посаду Харківського міського голови.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив голова міської виборчої комісії Олександр ДМИТРЕНКО.

За його словами, змагатимуться за посаду мера Харкова Арсен АВАКОВ (ВО «Батьківщина»), Алла АЛЕКСАНДРОВСЬКА (Комуністична партія України), Андрій БІЛОГРИЩЕНКО (Політична партія «Єдиний центр»), Євген ГУТКОВ («Сильна Україна»), Олександр ДЕНИСЕНКО (Народний рух України), Володимир ДРОНОВ (Народно-демократична партія), В’ячеслав ДЯЧЕНКО (Українська соціал-демократична партія), Геннадій КЕРНЕС (Партія регіонів), Юрій ОРЕЛ (політична партія «Удар Віталія Кличка»), Наталя ПИЛИПЕНКО (політична партія «Союз»), Олександр СИРОТА (партія «Справедливість»), Ілля ТИМОХІН (політична партія «Нова сила»), Олександр ШАРМАР (об’єднання «Громадська сила») та Ігор ШВАЙКА (ВО «Свобода»).

Крім того, ТВК зареєструвала 586 кандидатів-мажоритарників та 39 політичних партій для участі у виборах до Харківської міської ради.

За словами О.ДМИТРЕНКА, через розбіжності в реєстраційних документах було відмовлено в реєстрації кандидатові на посаду Харківського міського голови від політичної партії «Російський блок», а також кандидатам у депутати по мажоритарних виборчих округах і кандидатам по партійному списку від цієї партії.