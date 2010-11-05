Маркевич: ми не дали Самдорії нічого зробити

Харків. 5 листопада. УНІАН. Післяматчова прес-конференція головного тренера ФК Металіст Мирона Маркевича:

Вийшла бойова гра, на полі було багато боротьби і стиків. У першому таймі Сампдорія мала пару моментів зі стандартів - цього ми боялися найбільше. Хоч Сампдорія і володіла ініціативою у другому таймі, ми не дали їй нічого зробити. Не знаю, чи задовольнить суперника рахунок 0-0, але у нас попереду матчі, в яких ми повинні брати 4 очки.

Після цього матчу ви є фаворитом у боротьбі за вихід в плей-офф?

Важко сказати. Сампдорія грає вдома з ПСВ і з Дебреценом, так що може набрати 6 очок.

Наскільки позначається на команді те, що вона зараз грає в такому напруженому режимі?

Звичайно нам нелегко, але ж ми беремо участь у матчах Ліги Європи, значить повинні бути готові до такого темпу.

Сьогодні ваша команда завдала лише один удар по воротах...

Так, згоден з вами. Але настрій Сампдорії був просто величезним. Уявіть, якби ми програли їм тричі, а потім грали в Харкові, як би ми налаштовувалися?

Прес-служба ФК Металіст

На знімку: епізод гри Металіста з Сампдорією у Харкові.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА