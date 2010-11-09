У Харкові розпочинається Майдан?

Харків. 9 листопада. УНІАН. У ці хвилини в центрі Харкова на площі Свободи збираються представники і прихильники опозиції.

Як передає кореспондент УНІАН, вони заявляють, що хочуть розпочати акцію протесту на знак незгоди з результатами виборів харківського міського голови.

Активісти розгортають свої транспаранти, готуються до мітингу.

Серед учасників акції з’явився лідер місцевої «Батьківщини» Арсен АВАКОВ, який балотувався в мери Харкова, а також його політичні партнери.

На цей час на площі зібралося вже близько тисячі осіб.

Як повідомляв УНІАН, напередодні представники опозиції заявили, що розпочнуть безстрокову акцію протесту і в перший день, 9 листопада, зберуть на мітинг близько 10 тисяч осіб. Учасники акції хочуть домогтися перерахунку голосів на виборах міського голови або проведення повторного голосування.

Згідно з оприлюдненим протоколом міської виборчої комісії, перемогу на виборах мера Харкова здобув кандидат від Партії регіонів Г.КЕРНЕС, за якого проголосували 130 тис. 352 виборців. Кандидат від опозиційної партії «Батьківщина» А.АВАКОВ набрав 127 тис. 608 голосів.