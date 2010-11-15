Сергій Федченко здобув титул чемпіона Європи
08:02, 15 листопада 2010Харьків
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Бій пройшов у Харкові
Харків. 15 листопада. УНІАН. Харків’янин Сергій ФЕДЧЕНКО виграв бій за титул чемпіона Європи за версією WBO у першій напівсередній вазі (63,5 кг) в американця ДеМаркуса Корлі.
Поєдинок відбувся у суботу, 13 листопада в харківському Палаці спорту.
Бій проходив у рівний боротьбі з невеликою перевагою С.ФЕДЧЕНКА, крім середніх раундів. Харків’янин краще відіграв останні раунди.
Всі судді віддали перевагу С.ФЕДЧЕНКУ: 120-110, 119-110 и 117-113.
За ходом бою спостерігав Віталій КЛИЧКО, який одним із перших привітав Сергія з перемогою.
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