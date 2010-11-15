Сергій Федченко здобув титул чемпіона Європи

Харків. 15 листопада. УНІАН. Харків’янин Сергій ФЕДЧЕНКО виграв бій за титул чемпіона Європи за версією WBO у першій напівсередній вазі (63,5 кг) в американця ДеМаркуса Корлі.

Поєдинок відбувся у суботу, 13 листопада в харківському Палаці спорту.

Бій проходив у рівний боротьбі з невеликою перевагою С.ФЕДЧЕНКА, крім середніх раундів. Харків’янин краще відіграв останні раунди.

Всі судді віддали перевагу С.ФЕДЧЕНКУ: 120-110, 119-110 и 117-113.

За ходом бою спостерігав Віталій КЛИЧКО, який одним із перших привітав Сергія з перемогою.