На Харківщині внаслідок пожежі загинули двоє осіб

Харків. 17 листопада. УНІАН. В Харківській області внаслідок пожежі загинули двоє осіб.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, це сталося 16 листопада в селі Семенівка Близнюківського району одному з приватних будинків.

Пожежу помітили сусіди і викликали рятувальників. Вогонь був ліквідований о 22.23. На місці пожежі було виявлено двоє загиблих людей: господаря будинку, чоловіка 1965 року народження, та його дружини 1967 р. н.

Причина пожежі та збитки, нанесені вогнем, встановлюються.