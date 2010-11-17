На Харківщині внаслідок пожежі загинули двоє осіб
09:17, 17 листопада 2010Харьків
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Трагедія в Семенівці
Харків. 17 листопада. УНІАН. В Харківській області внаслідок пожежі загинули двоє осіб.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, це сталося 16 листопада в селі Семенівка Близнюківського району одному з приватних будинків.
Пожежу помітили сусіди і викликали рятувальників. Вогонь був ліквідований о 22.23. На місці пожежі було виявлено двоє загиблих людей: господаря будинку, чоловіка 1965 року народження, та його дружини 1967 р. н.
Причина пожежі та збитки, нанесені вогнем, встановлюються.
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