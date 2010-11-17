Харківські прикордонники затримали на кордоні 140 черепашок

Харків. 17 листопада. УНІАН. Харківські прикордонники затримали порушника, який вносив через державний кордон в Україну 140 контрабандних черепашок.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківського прикордонного загону, 35-річний житель Харківщини, перед цим легально виїхавши в Росію залізницею, пішки переправляв контрабандний вантаж з російського населеного пункту Красний Хутір у напрямку українського села Грані.

За незаконне перетинання державного кордону на порушника оформлено адмінпротокол. Міру його відповідальності визначить Дергачівський райсуд. Черепашок передано в Харківську митницю, повідомили у прес-службі.