Харківські прикордонники затримали на кордоні 140 черепашок
09:23, 17 листопада 2010Харьків
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Контрабанду ніс 35-річний чоловік
Харків. 17 листопада. УНІАН. Харківські прикордонники затримали порушника, який вносив через державний кордон в Україну 140 контрабандних черепашок.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківського прикордонного загону, 35-річний житель Харківщини, перед цим легально виїхавши в Росію залізницею, пішки переправляв контрабандний вантаж з російського населеного пункту Красний Хутір у напрямку українського села Грані.
За незаконне перетинання державного кордону на порушника оформлено адмінпротокол. Міру його відповідальності визначить Дергачівський райсуд. Черепашок передано в Харківську митницю, повідомили у прес-службі.
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