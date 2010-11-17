Харківщина збільшила обсяги промвиробнитва

Харків. 17 листопада. УНИАН. У Харківській області в січні-жовтні 2010 року випуск промислової продукції порівняно з аналогічним періодом попереднього року збільшився на 6,8%, у тому числі в переробній промисловості - на 3,3%, у виробництві й розподілі електроенергії, газу й води - на 33,5%.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на Головне управління статистики ОДА.

При цьому відмічено скорочення на 0,4% обсягів виробництва у видобувній промисловості.

Майже 25% збільшилося виробництво промислової продукції в обробці деревини й виробництві виробів з неї (крім меблів), на 22,2% - у машинобудуванні, на 9-12% - у хімічній і нафтохімічній промисловості, легкій промисловості, металургійному виробництві й виробництві готових металевих виробів.

При цьому порівняно із січнем-жовтнем 2009 р. відбулося зменшення випуску харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів, іншої неметалічної мінеральної продукції, коксу та продуктів нафтопереробки (на 6-10%), целюлозно-паперовому виробництві, видавничій діяльності (на 16,5%).