На Харківщині посадовці «нагріли» державу на1,2 млн. грн.

Харків. 25 листопада. УНІАН. У Харківській області викрито службових осіб одного з тендерних комітетів у зловживанні владою.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України, встановлено, що ці посадовці у 2008 році за завищеними цінами придбали у товариства з обмеженою відповідальністю запчастини для рухомого складу, чим завдали збитків державі на суму 1,2 млн. грн.

Органами прокуратури порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.