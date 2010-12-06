Добкін обіцяє розібратися з директорами, які платять зарплату нижче мінімального рівня

Харків. 4 грудня. УНІАН. В Харківській області буде створено реєстр підприємств, які виплачують зарплату нижче мінімального рівня.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це повідомив губернатор Михайло ДОБКІН під час обласної селекторної наради з питань з питань виплати зарплат і внесків до бюджетів та державних фондів.

Під час наради голова М.ДОБКІН дав доручення керівникам районів області та міст обласного значення скласти реєстр підприємств, які платять зарплату у розмірі нижче мінімального рівня.

«З кожним керівником підприємства ми будемо розбиратися публічно. Зараз в області проводиться триває боротьба з виплатою зарплати «у конвертах». Від цього залежить розмір надходжень до місцевих бюджетів, і, відповідно, - можливість фінансувати все те, про що просять люди», - сказав М.ДОБКІН.

Як пролунало під час наради, зарплату нижче мінімального рівня отримують понад 30% працівників у 8 районах області. Зокрема, така ситуація спостерігається у Барвінківському, Близнюківському, Богодухівському, Борівському, Золочівському, Коломацькому, Печенізькому, Харківському районах. Ще у 8 районах цей показник становить 27-28%. Ці випадки зафіксовані на економічно активних підприємствах недержавної та не комунальної форми власності. Відповідні матеріали направлені в органи прокуратури.

За офіційними даними, в листопаді ц.р. борг підприємств Харківщини з виплати зарплати зріс більш ніж на 6 млн. грн. і становить 135 млн. грн., борг зі сплати внесків до Пенсійного фонду збільшився на майже 7 млн. грн. – до 265 млн. грн.