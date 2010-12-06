Програма охорони Сіверського Дінця отримала статус міждержавної

Харків. 6 грудня. УНІАН. Програма з охорони та використання вод басейну ріки Сіверський Дінець отримала статус міждержавної.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє сайт Міністерства охорони навколишнього природного середовища України.

Таке рішення ухвалили учасники XII засідання Координаційної ради Міжрегіональної екологічної програми з охорони та використанню вод басейну ріки Сіверський Дінець, яке відбулося при підтримці виконкому Ради керівників прикордонних областей Республіки Білорусь, Російської Федерації та України.

Також ухвалено рішення щодо координації робіт з оновлення та реалізації Програми.

Довідка УНІАН. Український науково-дослідний інститут екологічних проблем Мінприроди України (УкрНДІЕП) у Харкові за рішенням Мінприроди України очолив роботи з оновлення української частини Міжрегіональної екологічної програми. Інститут у липні 2010 р. провів експедиційні дослідження в Харківській, Донецькій та Луганській областях, за результатами яких будуть визначені пріоритетні напрямки та першочергові заходи щодо оздоровлення басейну Сіверського Дінця.

Сіверський Дінець - найбільша річка східної України і найбільша велика притока Дону. Загальна протяжність річки складає 1053 км, площа басейну 98 900 км2. Сіверський Дінець бере початок в Прохоровському районі Бєлгородської області Росії. Ріка має понад 3000 приток, з яких 425 мають довжину понад 10 км, і 11 приток понад 100 км. Ширина русла в основному коливається від 30 до 70 м, інколи досягаючи 100-200 м, а в зоні водосховищ - 4 км.