На Харківщині внаслідок пожежі померла 2-річна дівчинка

Харків. 20 грудня. УНІАН. На Харківщині внаслідок опіків і отруєння чадним газом під час пожежі померла дворічна дівчинка.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, пожежа сталася в райцентрі Зачепилівка в одному з приватних домоволодінь.

В будинку проживала молода жінка 1987 року народження з трьома дітьми. В той день старшого сина 2006 р. н. та доньку 2008 р.н. народження мати закрила в середині будинку на замок, а сама пішла у справах. Згодом сусіди почули крики дітей, які прохали про допомогу, та побачили, що з вікон іде дим. Вони негайно викликали рятувальників.

Рятувальники, які прибули на місце пожежі через вікна дістали двох дітей з палаючого будинку. Пожежа була локалізована за10 хвилин, 35 хвилин рятувальники шукали третю дитину, якій було всього 6 місяців, але з’ясувалося, що вона знаходилась в сусідів.

Дітей з опіками та отруєнням чадним газом було направлено до районної лікарні, а звідти - до опікового центру у Харкові. По дорозі до лікарні дворічна дівчинка померла, повідомили у прес-центрі.