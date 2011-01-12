Мінпраці хоче зламати в Україні «рабовласницький устрій»

Харків. 12 січня. УНІАН. Міністерство праці та соціальної політики обіцяє за півтора роки навести лад у сфері відносин працедавця та найманого працівника.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Харкові заявив заступник міністра праці та соціальної політики України Андрій ЧЕРКАСОВ.

Говорячи про можливі шляхи зменшення дефіциту Пенсійного фонду, він зазначив, що, за різними оцінками, у сфері нелегальної зайнятості працюють 1,5 – 2,5 млн. осіб., які не роблять ніяких відрахувань у фонди соціального страхування.

«Ми говоримо про те, що в будівництві, громадському харчуванні, сфері послуг, транспортній сфері певна частина працівників взагалі не мають ніяких відносин юридичних із працедавцем і відповідно не роблять ніяких внесків», - сказав А.ЧЕРКАСОВ.

За його словами, для виправлення ситуації, що склалася, Пенсійний фонд, Державна інспекція з питань праці та податківці проводитимуть спільні перевірки підприємств не предмет належного юридичного оформлення відносин працедавця та найманого працівника.

«Ми сьогодні будемо проводити, Пенсійний фонд, створений Президентом новий орган - Державна інспекція з питань праці та Податкова адміністрація, спільний аналіз за галузями, будемо проводити спільні перевірки. Наше завдання за найближчий рік – півтора легалізувати трудові відносини, що дозволить значною мірою поповнити не тільки пенсійний фонд, але й усі фонди соціального страхування. На підприємства, які бавляться з законом, очікують перевірки», - наголосив А.ЧЕРКАСОВ.

Він додав, що Міністерство праці та соціальної політики внесло пропозиції щодо посилення відповідальності за порушення законодавства у сфері трудових відносин.

«Люди не винні в тому, що вони працюють, а отримують зарплату в конверті. Винуватий роботодавець. У нас взагалі-то не рабовласницький устрій», - наголосив А.ЧЕРКАСОВ.