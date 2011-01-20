Росія закриває ще одне об'єднання українців

Харків. 20 січня. УНІАН. На 31 січня Міністерство юстиції Росії запланувало процедуру закриття Об`єднання українців Росії (ОУР).

Про це повідомив головний редактор інформаційного порталу ОУР Віктор Гіржов, передає Українська правдаз посиланням на Gazeta.ua.

За його словами, ліквідація об`єднання буде проходити за тією ж схемою, що і Федеральної національно-культурної автономії українців (ФНКА).

«Преси української в Москві немає. Це при тому, що і вірмени, і азербайджанці, і навіть лезгини мають свої друковані органи. У нас - лише електронні засоби. Нам ніхто не допомагає, душать навіть те, що є», - підкреслив Гіржов.

При цьому він додав, що, за словами російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова, Бібліотеку української літератури в Москві закрили через політичну діяльність.

«Раніше нам казали, що діяльність ФНКА припинено через порушення статуту, адміністративних прорахунків і таке інше», - сказав главред порталу ОУР.

Гіржов зазначив, що керівник ФНКА Валерій Семененко одночасно є співголовою Об`єднання українців Росії.

«Визнає, що вже багатьох «дістав». Тому, можливо, і вирішили закрити всю діяльність, пов`язану з ним. А замість ФНКА створять нову організацію. Керовану і штучну», - заявив він.

Як відомо, культурна автономія українців у Росії була ліквідована 24 листопада 2010 року.