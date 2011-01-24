Ліна Костенко відвідає Харків

Харків. 24 січня. УНІАН. 25 січня розпочинається Всеукраїнський тур видатної поетеси Ліни КОСТЕНКО, яка напередодні Нового року презентувала свій перший прозовий роман «Записки українського самашедшого».

Як повідомляє сайт видавництва «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА», в рамках туру відбудуться 7 творчих вечорів-зустрічей. У вівторок, 25 січня, заплановано зустріч Л.КОСТЕНКО у місті Рівне - в обласному музично-драматичному театрі.

Вже 31 січня поспілкуватися з поетесою зможуть жителі й гості Києва - у театрі ім. Івана Франка (безкоштовні запрошення можна буде отримати в касі театру з 24 січня - не більше двох в одні руки).

7 лютого відбудеться зустріч у Харкові - в Оперному театрі, 10 лютого - в Кривому Розі у Палаці молоді та студентів, 14 і 15 лютого - у Львові в Університеті ім. Івана Франка та театрі ім. М. Заньковецької.

Остання зустріч Л.КОСТЕНКО у рамках Всеукраїнського туру з читачами відбудеться 16 лютого в Острозі - в Острозькій академії.

Під час вечорів заплановано виступи Ліни Василівни, відповіді на письмові записки (перевага надаватиметься коротким запитанням), виступи артистів, автограф-сесія поетеси.

Триватимуть вечори по 2 години, автограф-сесії - до 45 хвилин.