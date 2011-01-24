Прикордонники не дали ввезти в Україну снігоходом групу нелегалів

Харків. 24 січня. УНІАН. Харківські прикордонники затримали громадянина Російської Федерації, який через державний кордон перевозив снігоходом чотирьох в’єтнамських нелегалів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі взаємодії зі ЗМІ Держприкордонслужби України, спробу незаконного перетину кордону було припинено неподалік села українського села Плетенівка.

Прикордонний наряд, що патрулював ділянку, зафіксував, як від російського села Шебекіне рухається снігохід з «причепом». Зупинивши транспортний засіб, прикордонники побачили, що в саморобних санях, які тягнув на тросі снігохід, причаїлося четверо іноземців. Власником снігохода «Ямха», а заодно й перевізником нелегалів, виявився 40-річний громадянині Росі, житель одного з прикордонних сіл.

Як з’ясувалося нелегальні мігранти - всі громадини В’єтнаму, мали на меті працевлаштуватися на харківському ринку «Барбарабашове». Двоє жінок та двоє чоловіків, за їхніми словами, приїхали до Москви на запрошення однієї з російських фірм, однак залишатися там не збиралися, їхньою кінцевою метою був Харків.

Встановлено також особу, що мала зустріти мігрантів на українській території.

За даним фактом порушено кримінальну справу за статтею 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).