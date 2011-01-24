Харків. 24 січня. УНІАН. На Харківщині внаслідок пожежі загинуло двоє людей.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, це сталося в селі Уплатне Близнюківського району.

За даними прес-служби, в одному з приватних будинків проводили ремонтні роботи двоє чоловіків 1981 та 1978 років народження, мешканців Уплатного. Для обігріву вони використовували саморобний обігрівач з відкритою спіраллю. Дим помітили сусіди, які й викликали рятувальників.

На місці пожежі, на підлозі біля ліжка, було виявлено тіла двох чоловіків.

За попереднім висновком, причиною пожежі стало порушення правил пожежної безпеки при використанні електрообігрівальних приладів.