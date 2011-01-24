У Харкові автомобіль врізався в трамвай: водій легковика загинув
11:40, 24 січня 2011Харьків
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ДТП на вулиці Академіка Павлова
Харків. 24 січня. УНІАН. У Харкові в результаті зіткнення трамвая та автомобіля «Hyundai» загинув водій легковика.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у міському управлінні ДАІ Харкова, 22 січня о 18.15 на вул. Академіка Павлова в районі перехрестя з пер. Конюшеним водій автомобіля «Hyundai» допустив зіткнення з трамваєм маршруту №6, який рухався в зустрічному напрямку.
Внаслідок ДТП водій легковика загинув на місці, а пасажира «Hyundai» було госпіталізовано з тілесними ушкодженнями до лікарні.
Пасажири трамваю не постраждали.
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