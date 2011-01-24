У Колеснікова - інфаркт

Харків. 24 січня. УНІАН. Віце-прем`єр-міністр - міністр інфраструктури України Борис КОЛЕСНІКОВ сьогодні вранці переніс інфаркт, і в клініці «Феофанія» йому було зроблено операцію.

Про це УНІАН повідомив прес-секретар віце-прем`єра Юрій ГРОМНИЦЬКИЙ.

«Сьогодні вранці він переніс інфаркт. У клініці «Феофанія» йому було зроблено операцію», - сказав Ю.ГРОМНИЦЬКИЙ.

Він зазначив, що зараз стан Б.КОЛЕСНИКОВА оцінюється як стабільний, проте за інформацією лікарів, він буде непрацездатний протягом 2-3 тижнів.

Як повідомляв УНІАН, на завтра, 25 січня, було заплановано візит Б.КОЛЕСНИКОВА до Брюсселя.