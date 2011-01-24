У Колеснікова - інфаркт
17:05, 24 січня 2011Харьків
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Віце-прем`єра прооперували
|Борис Колесніков
Про це УНІАН повідомив прес-секретар віце-прем`єра Юрій ГРОМНИЦЬКИЙ.
«Сьогодні вранці він переніс інфаркт. У клініці «Феофанія» йому було зроблено операцію», - сказав Ю.ГРОМНИЦЬКИЙ.
Він зазначив, що зараз стан Б.КОЛЕСНИКОВА оцінюється як стабільний, проте за інформацією лікарів, він буде непрацездатний протягом 2-3 тижнів.
Як повідомляв УНІАН, на завтра, 25 січня, було заплановано візит Б.КОЛЕСНИКОВА до Брюсселя.
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