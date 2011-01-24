Харківщина розраховує на більші вливання в об’єкти Євро-2012 - Добкін

Харків. 24 січня. УНІАН. Харківська область в 2011 році може розраховувати на великий обсяг фінансування об`єктів Євро-2012.

Про це поінформував у ході он-лайн конференції в прес-центрі газети «Комсомольська правда в Україні» голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН, повідомляє сайт ОДА.

«Думаю, бюджет 2011 року буде краще 2010-го, ми отримали 101 млрд. 300 млн. грн. додатково до того бюджету, який був прийнятий у березні: це і дороги, і медичне обладнання, і Євро-2012», - сказав М.ДОБКІН.

Губернатор додав, що за наявності коштів, влада буде добиватися фінансування ремонту фасадів ряду харківських будинків, які належать державі.