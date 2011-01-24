У Будинку рад відкрилася книжкова виставка та виставка художніх робіт

Харків. 24 січня. УНІАН. Сьогодні у фойє Будинку рад відкрилася книжкова виставка та виставка художніх робіт.

Захід присвячений 20-річчю Незалежності України і є продовженням пересувної книжкової виставки-ярмарку продукції харківських видавництв, організованої управлінням у справах преси та інформації, повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації.

У виставці беруть участь 11 харківських видавництв, які представили відвідувачам літературу різних напрямів. Почесне місце на стендах займають книги про історію та визначні місця Харківщини, а також твори харківських авторів.

Родзинкою заходу стали дві презентації: видавництво «Фоліо» презентувало серію книжок «Шкільна бібліотека», а Харківський приватний музей міської садиби представив серію книг «Слобожанські родоводи».

Художню складову виставки представляють картини відомого харківського художника Віктора КОВТУНА, які відображають архітектуру Харкова.

За словами заступника губернатора Євгена САВІНА, виставку зможуть побачити і мешканці Харківської області.

«Далі виставка піде по районах області, де жителі навіть найбільш віддалених з них зможуть ознайомитися з книжковими новинками, а також при бажанні придбати потрібну книгу», - сказав Є.САВІН.

«Виставка є першою подією, присвяченою 20-річчю Незалежності України. Хочу сказати, що ми не випадково обрали для відкриття виставки цей день, адже лише 22 січня Україна відзначила День Соборності України. Це дуже важлива подія і для сходу, і для заходу нашої країни, оскільки тільки завдяки нашим спільним зустрічам і єднанню ми зможемо зробити з нашої держави сильну, багату країну»,- зазначила під час відкриття виставки начальник управління у справах преси та інформації Вікторія МАРЕНИЧ.

Відвідати виставку можна з 9.00 до 18.00 щоденно з 24 до 28 січня, повідомляє сайт