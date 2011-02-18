В суботу на сході 10-15° морозу

Харків. 18 лютого. УНІАН. У суботу, 19 лютого, у східній частині та на півночі Лівобережжя України утримається холодна без опадів погода з температурою вночі 17-22° морозу, місцями 25-30°, вдень 10-15° морозу.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

На решті території буде хмарно з проясненнями, часом пройде невеликий сніг, на заході подекуди помірний; температура вночі 9-14°, вдень 5-10° морозу; у західних та більшості південних областей вночі 3-8°, вдень 0-5° морозу (на Закарпатті та в Криму вночі 0-5° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла).

На дорогах спостерігатиметься ожеледиця. Вітер південно-східний (на півдні та сході північно-східний), 7-12 м/с, у південній частині пориви 15-20 м/с, в Криму місцями 25-30 м/с.

У Києві та області очікується невеликий сніг. На дорогах - ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 9-14°, вдень 5-10° морозу. По м. Києву температура вночі 10-12°, вдень 5-7° морозу.