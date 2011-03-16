Чоловіка, який зник з потягу Харків – Київ, посадили в Ізраїлі

Харків. 16 березня. УНІАН. Правозахисники заявляють, що співробітники спецслужби Ізраїлю силоміць вивезли громадянина Палестини Дірара АБУСІСІ з території України та ув’язнили його в ізраїльській тюрмі.

Про це з посиланням на ізраїльських правозахисників повідомляє “Радіо Свобода”. Вони, зокрема, підтвердили, що “Д.АБУСІСІ був ув’язнений в ізраїльській тюрмі того ж дня, як зник із потягу “Харків – Київ”.

“У тюремній службі підтвердили, що він перебуває у них з 19 лютого 2011 року... Нам відомо, що в обох випадках він перебував під контролем спецслужб. Я не маю жодного уявлення, у чому його звинувачують. Маємо судове рішення, яке забороняє поширювати інформацію про це”, - розповіла “Радіо Свобода” представниця правозахисної організації “Гамокед” Далія КЕРШТЕЙН.

Між тим, йдеться у повідомленні, представник палестинської діаспори у Києві Ях’я ХАРБОТЛІ не виключив, що “інженера Д.АБУСІСІ ізраїльські спецслужби могли вивезти з України без відома її уряду”.

“Ізраїльська влада підтвердила факт захоплення цього інженера. Про це його адвокатові повідомили в адміністрації тюрми. Українська міліція до цього може бути й непричетною. “Моссад” уже здійснював подібні операції в інших країнах. Інженера могли вивезти дипломатичним транспортом, або літаком з одного з невеликих аеропортів України. З Діраром, гадаю, так і вчинили”, – сказав він.

Такого сценарію в інтерв’ю “Радіо свобода” не виключив український експерт-сходознавець Віктор КАСПРУК. “Біля Києва є невеликі аеропорти, такі, як Гостомель, саме з них деякі бізнесмени тікали з України. Ймовірно, з такого аеропорту АБУСІСІ відправили до Ізраїлю. Це серйозний тест для країни. Якщо інформація хоча б наполовину правдива – це означає, що влада зовсім не контролює території України”, – вважає експерт.

Як повідомляв УНІАН, про зникнення Д.АБУСІСІ 23 лютого заявила його дружина Вероніка АБУСІСІ. За її словами, 18 лютого її чоловік виїхав із Харкова до Києва, проте, як з`ясувалося пізніше, у ніч на 19 лютого, за словами провідника вагону № 6, двоє невідомих висадили Дірара на одній зі станцій.

Як зазначила В.АБУСІСІ, дізнавшись про те, що сталося, вона терміново прилетіла до Києва і разом із братом чоловіка намагалася добитися від столичних правоохоронних органів, зокрема, на залізничному вокзалі «Київ-Пасажирський», щоб вони прийняли заяву для розшуку. Проте, як стверджує В.АБУСІСІ, міліція без будь-яких пояснень відмовилася прийняти заяву.

В.АБУСІСІ не виключила, що її чоловіка було викрадено з метою отримання викупу, а також у зв`язку з його професійною діяльністю, оскільки Д.АБУСІСІ в Секторі Газа обіймав високу посаду на місцевій електростанції.

10 березня, в Департаменті зв`язків із громадськістю МВС України повідомили, що правоохоронці перевіряють інформацію про місце перебування громадянина Палестини Д.АБУСІСІ.

11 березня Служба безпеки України заявила про намір звернутися до регіонального Управління Верховного комісаріату ООН у справах біженців із приводу інформації про викрадення громадянина Палестини Д.АБУСІСІ.