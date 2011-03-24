Шкляр презентував у Харкові роман «Залишенець. Чорний ворон».

Харків. 24 березня. УНІАН. Письменник Василь ШКЛЯР, лауреат цьогорічної Шевченківської премії, який так і не отримав нагороду з рук президента України, презентував сьогодні у Харкові свій роман «Залишенець. Чорний ворон».

Як пише сайт «Майдан Свободи», напередодні оголошення Указу президента України він звернувся до Віктора ЯНУКОВИЧА з листом, у якому попросив перенести вручення йому державної премії. Своє прохання В. ШКЛЯР мотивував тим, що не може отримати Шевченківську премію, поки при владі в Україні знаходиться українофоб Дмитро ТАБАЧНИК.

Про те, що спонукало письменника до такого вчинку, і як він був сприйнятий українською інтелеґіенцією, В.ШКЛЯР розповів під час зустрічі з читачами, що відбулася у прес-центрі «Майдан Свободи» сьогодні. Бажаючі змогли отримати автограф письменника.

Сьогодні також В.ШКЛЯР зустрінеться о 17.30 з читачами у книгарні «Є».