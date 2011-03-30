Харків. 30 березня. УНІАН. У Краснограді внаслідок пожежі загинув чоловік.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МНС України в Харківській області, це сталося в одному з приватних будинків на вулиці Карла Маркса.

За словами дружини, вночі вона почула запах диму та пішла подивитись, що трапилося. На кухні жінка виявила тіло свого чоловіка, 1931 року народження, на якому тлів одяг. Він мав звичку сидіти біля ввімкненої газової плити і палити. Жінка власними силами загасила вогонь та повідомила про смерть чоловіка до міліції. Причина пожежі встановлюється.

На Харківщині з початку 2011 року на пожежах загинув 61 чоловік, повідомили у прес-службі.