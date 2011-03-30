Кернеса обурила «короткозорість» Рахункової палати України

Харківський міський голова Геннадій КЕРНЕС відкидає звинувачення Рахункової палати у неефективності роботи центральних та місцевих органів влади у 2009-2010 роках щодо будівництва і розвитку Харківського метрополітену.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний коментар Харківського міського голови розміщений на офіційному сайті міської ради.

«Інформація, що була представлена вчора Рахунковою палатою з питання будівництва метро в місті Харкові, - це насамперед показник короткозорості самої Рахункової палати», - заявив Г.КЕРНЕС.

Він підкреслив, що говорити про ефективність чи неефективність використання бюджетних коштів під час будівництва метрополітену «можна тільки з урахуванням і виходячи із всіх тих обставин, які супроводжують такі великі будівництва».

«Тоді питання стане зовсім по-іншому: чи ефективно, що за 11 місяців була збудована станція метрополітену, яку намагалися побудувати з 1992 року? Але, думаю, будь-який харків’янин, котрий щодня користається метро, зможе це оцінити й без Рахункової палати. А Рахункову палату кожний харків’янин міг би попросити оцінити, наскільки «ефективно» гарантувати пільговий проїзд у міському електротранспорті і не компенсувати його в повному обсязі. І заодно поцікавитися, за рахунок яких джерел покривається це недофінансування», - наголосив мер Харкова.

Г.КЕРНЕС підкреслив: «Що ж стосується відсутності фінансування й непогодженості програм, то тут, я думаю, завжди можна знайти крайніх. Останні п’ять років до обрання нового Президента й призначення нового складу Кабінету міністрів взагалі не було ніякої погодженості й, відповідно, ніякого будівництва метрополітену в Харкові. А тепер – є».

Він закликав вирішувати робочі питання, що виникають між різними гілками влади, за круглим столом, а «не вердиктами Рахункової палати».

«Я як Харківський міський голова буду захищати від подібних оцінок та їхніх наслідків кожного жителя Харкова - чи то метробудівця, робітника або підприємця - всіма можливостями, які є в міста, і з урахуванням тих гарантій, які дає нам держава. І я хотів би, щоб питання, які виникають у робочих відносинах між різними гілками влади, вирішувалися не вердиктами Рахункової палати, а за круглим столом. Для користі справи, для вирішення питань, що нагромадилися за останні роки. Тільки це й може забезпечити єдність і рух уперед», - сказав Г.КЕРНЕС.

Як повідомляв УНІАН, Рахункова палатавизнала діяльність центральних та місцевих органів влади у 2009-2010 роках щодо будівництва і розвитку Харківського метрополітену незадовільною і непослідовною, а також такою, що не забезпечила ефективне використання коштів державного бюджету.