Харківщина наростила обсяги реалізації промислової продукції на 12%

Харків. 30 березня. УНІАН. У Харківській області за січень-лютий 2011 р. порівняно з аналогічним періодом минулого року реалізація промислової продукції збільшилася на 11,6% і становить 7,7 млрд. грн.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управління статистики в Харківській області.

Із загального обсягу реалізації 63,1% прийшлося на продукцію переробної промисловості, 30,7% - на підприємства з виробництва й розподілу електроенергії, газу та води, 6,2% - на підприємства добувної промисловості.

У структурі реалізації продукції переробної промисловості переважає продукція виробництва продуктів харчування, напоїв і тютюнових виробів - 39,1% (1,9 млрд. грн.) і машинобудування - 25,0% (1,2 млрд. грн.).

До найбільших за обсягами реалізованої промпродукції підприємств відносяться ЗАТ «Філіп Моріс Україна», АК «Харківобленерго», Зміївська ТЕС, Шебелинське відділення з переробки газового конденсату й нафти, Газопромислове управління «Шебелинкагазвидобування», КП «Харківські теплові мережі», ВАТ «Турбоатом», «Харківська ТЕЦ-5», ВАТ «Харківгміськгаз», на які припадає 45,0% обсягів реалізації.

У цілому Харківська область за підсумками 2 місяців за обсягами реалізованої промислової продукції посіла 6 місце, поступившись Донецькій, Дніпропетровській, Луганській, Запорізькій та Полтавській областям. У загальному обсязі реалізованої продукції доля Харківської області становить 4,8%.