Посадовець Держкомзему в Печенігах прокрутив оборудку на 5,5 млн. грн.
Прокуратура порушила справу
Харків. 30 березня. УНІАН. Прокуратура Харківської області порушила справу проти посадовця Держкомзему за фактом незаконної передачі лісової ділянки землі загальною вартістю близько 5,5 млн. грн.
Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на заступника прокурора Леоніда ЛАХТЮКА.
Порушення були виявлені у ході перевірки додержання вимог земельного законодавства під час передачі у власність земельних ділянок на території Печенізького району.
Встановлено, що протягом жовтня 2008 – березня 2009 років громадяни отримали державні акти на право власності на земельні ділянки для ведення індивідуального дачного будівництва площею 0,80 гектара із земель запасу (землі сільськогосподарського призначення – шляхи, прогони) за межами населеного пункту на території Печенізької селищної ради. Тим часом, вказані земельні ділянки згідно з матеріалами Печенізького лісництва є землями лісового фонду.
Таким чином, у власність громадянам незаконно передано лісові земельні ділянки загальною вартістю майже 5,5 млн. грн.
Прокуратурою області порушено кримінальну справу за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами управління Держкомзему у Печенізькому районі за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України, повідомили у прес-службі.