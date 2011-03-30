Керівництво заводу Шевченка повідомляє про виплату зарплати працівникам

Харків. 30 березня. УНІАН. На державному підприємстві «Харківський приладобудівний завод ім. Шевченка» розпочалася виплата зарплати за один місяць.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив головний інженер – головний конструктор заводу Василь ЛУНІН.

Він підкреслив, що виплата заробітної плати розпочалася вчора о 16.30 й тривала до 20.30. В.ЛУНІН зазначив, що за цей час зарплату отримали «кілька сотень робітників».

За словами В.ЛУНІНА, сьогодні зранку відкрилися всі каси й виплата заробітної плати продовжилася.

Він зауважив, що робітники отримують заробітну плату за різними списками, переважно за травень-червень 2009 року.

В.ЛУНІН зазначив, що керівництво заводу Шевченко «пішло назустріч трудовому колективу»: оповіщає всіх працівників про початок виплати та деяким працівникам допомагає дістатися до заводу.

«Головне, що обіцянка була виконана», - наголосив В.ЛУНІН.

Учора голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН під час робочої зустрічі з Об’єднанням профспілок Харківщини повідомив, що для виплати зарплати 1 млн. грн. надійшов на завод у рамках домовленості з ВАТ «Турбоатом», крім цього на рахунки підприємства перераховані ще 800 тис. грн. кредитних коштів.

«Гроші замовлені, перші 800 тис. грн. сьогодні надходять на завод, у банку знаходиться вся сума, про яку ми говорили. Якщо сьогодні весь колектив буде присутній, виплатять заробітну плату всім, якщо ні, то завтра завершать. Всі наші домовленості дотримуються. Є попередня домовленість про розміщення на заводі імені Шевченка замовлень з «Турбоатому» і «Хартрону» на загальну суму близько 15 млн. грн. Перший мільйон вчора надійшов на підприємство від «Турбоатому», - сказав М.ДОБКІН.

Як повідомляв УНІАН, зранку 21 березня у Харкові працівники заводу ім. Шевченка перекрили вулицю поблизу прохідної підприємства, вимагаючи виплати зарплати. За даними керуючого санацією ДП «Харківський приладобудівний завод ім. Шевченка» Олександра БАЙДАЦЬКОГО, борги із зарплати на цьому підприємстві становлять близько 28 млн. грн.

Того ж дня питання невиплати зарплати на заводі було розглянуто на спільному засіданні колегії Харківської облдержадміністрації та зборів адміністративно-господарського активу області.

22 березня М.ДОБКІН заявив, що «для повернення робочої, нормальної атмосфери на підприємстві» протягом найближчих днів за допомогою кредитних коштів всі без виключення працівники заводу отримають заробітну плату за один відпрацьований місяць.

За словами О.БАЙДАЦЬКОГО, для часткового погашення заборгованості із заробітної плати ТОВ «Финросбанк» і АКБ «Золоті ворота» видадуть заводу ім. Шевченка кредит на суму 1,8 млн. грн.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на першого заступника голови ОДА Володимира БАБАЄВА, сьогодні «було ухвалено рішення про те, що очолити підприємство має головний інженер заводу ім. Шевченка Василь Лунін».