Охоронцю саду, який убив людину, дали 7 років

Харків. 7 квітня. УНІАН. У Харкові суд на 7 років позбавив волі охоронця саду, який насмерть побив незнайомого.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на заступника прокурора Олега АНПІЛОГОВА.

Встановлено, що в один із серпневих вечорів 2010 року цей молодик, помітивши, що в саду, який доручили йому охороняти, вештається незнайомий чоловік, погнався за останнім, наздогнав його і почав щосили бити руками й ногами. Після тривалого побиття, коли нападник побачив, що потерпілий почав важко дихати, він утік з місця події. Ще за кілька годин чоловік від отриманих тілесних ушкоджень помер. Причиною смерті став внутрішньочерепний крововилив.

Вироком Московського районного суду Харкова 19-річного харків’янина визнано винним та засуджено за тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого (ч.2 ст.121 Кримінального кодексу України), на 7 років позбавлення волі.