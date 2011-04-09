Екоінспекція шукає винних у масовій загибелі риби в Уплатному

Харків. 9 квітня. УНІАН. Державна екологічна інспекція в Харківській області створила оперативну групу з метою встановлення винуватців масового замору живих водних ресурсів у водоймищі поблизу села Уплатне Близнюківського району Харківської області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє сайт Міністерства екології та природних ресурсів України.

Держекоінспекція згідно з вимогами природоохоронного прокурора Харківської області проведе перевірку підприємств, що знаходяться поблизу водойми на території Уплатнівської сільської ради, які можуть бути причетними до загибелі риби.

Матеріали справи передані до Близнюківського райвідділу ГУМВС України в Харківській області.

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня спеціалісти Держекоінспекції у Харківській області спільно з представниками Головного управління надзвичайних ситуацій Харківської облдержадміністрації під час обстеження водоймища, яке знаходиться на території Уплатнівської сільської ради Близнюківського району, виявили близько 100 тонн загиблої риби. Зокрема: 9,3 тис. особин коропа, 51,3 тис. особин товстолоба, 15,2 тис. особин білого амура та 61 європейського сома. Сума збитків заподіяних державі підраховується.

За результатами лабораторного обстеження проб води встановлено перевищення нормативів для водойм рибогосподарського призначення по амонію сольовому (у 60 разів), фосфатам (у 64 рази), сульфатам (6,85 разів) та іншим речовинам.

Водоймище загальною площею 60 га у Близнюківської райдержадміністрація з липня 2002 року орендує приватний підприємець, мешканець міста Лозова.