В центрі Харкова міліція вилучила у безробітного гранату РГД-5

Харків. 9 квітня. УНІАН. У Харкові міліція вилучила у безробітного гранату РГД-5.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, гранату у непрацюючого мешканця Первомайського району, 1974 року народження, в центрі Харкова вилучили працівники карного розшуку та патрульної служби Київського райвідділу міліції.

Вилучена граната направлена на дослідження. Місце та мета придбання встановлюються, повідомили в ВЗГ.