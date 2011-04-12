У Харкові відзначають 50-річчя польоту Юрія Гагаріна в космос

Харків. 12 квітня. УНІАН. У Харкові проходить низка заходів, присвячених 50-річчю польоту Юрія Гагаріна в космос і Всесвітньому дню авіації та космонавтики.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, сьогодні відбудеться урочисте покладання квітів на могилу льотчика-космонавта Валентина Бондаренка.

Крім цього, за участю керівництва області й міста на розі вулиць 23 Серпня та Космонавтів буде відкрито пам`ятний знак на місці спорудження пам`ятника на честь космонавтів і працівників ракетно-космічної галузі Харкова, які зробили свій інтелектуальний і трудовий внесок в освоєння космосу. Також у музеї «Космос» Харківського планетарію ім. Юрія Гагаріна відкриється тематична виставка дитячого малюнка (зібрано близько 500 робіт).

З 8 по 15 квітня в Харківському планетарії ім. Юрія Гагаріна організовано показ документальних фільмів для школярів міста про освоєння космосу і політ Юрія Гагаріна («Світ складається із зірок і людей», «Космос Миколи Барабашова», «Громадянин всесвіту. Костянтин Ціолковський», «Наш Гагарін», «Герої Землі і Космосу. Георгій Береговий»).

З 28 по 30 квітня у харківському планетарії відбудеться X Міжнародний форум «УкрАстроФорум», на який у якості почесних гостей запрошені генеральний директор Національного космічного агентства України Юрій АЛЕКСЄЄВ, перший космонавт незалежної України, Герой України Леонід КАДЕНЮК, президент Товариства дружби і співробітництва народів Росії та Україні, керівник і організатор ракетно-космічної галузі СРСР Олег БАКЛАНОВ. У рамках заходу пройдуть науково-практичні конференції, концерт авторської пісні «Ми дивимося на зірки, зірки дивляться на нас».

У прес-службі міськради зауважили, що протягом року в усіх закладах освіти міста проходять зустрічі учнів з ветеранами космонавтики, конкурси рефератів на тему «П`ять десятиліть великого подвигу», «Гагарінські читання», тематичні вікторини, науково-практичні конференції, виставки творчих робіт, конкурси короткого оповідання на тему «Велич подвигу Юрія Гагаріна» (підсумки конкурсу будуть підведені на міжнародному фестивалі «Світ книги» 28 квітня), конкурси малюнка. У бібліотеках міста оформлені тематичні виставки та експозиції літератури, стенди з історії становлення космонавтики.