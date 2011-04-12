Що на Харківщині з поголів’ям великої рогатої худоби

Харків. 12 квітня. УНІАН. У Харківській області в березні 2011 р. порівняно з аналогічним періодом минулого року поголів`я великої рогатої худоби в господарствах усіх категорій скоротилося на 2,3% і на 1 квітня становило 205,3 тис. голів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє сайт Головного управління статистики в Харківській області.

При цьому поголів`я корів збільшилося на 2,6% - до 100,5 тис. голів.

Поголів`я овець і кіз збільшилося на 4,7% - до 95,9 тис. голів, поголів`я свиней збільшилося на 7,4% - до 270,3 тис. голів, поголів`я птаха усіх видів збільшилося на 17,3% - до 9536,4 тис. голів.