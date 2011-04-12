Сьогодні - 15 річниця з дня смерті Олександра Масельського

Харків. 12 квітня. УНІАН. 12 квітня виповнюється 15 років з дня смерті колишнього голови Харківської облдержадміністрації Олександра Масельського.

Вшанувати пам`ять на його могилу прийшли сьогодні губернатор Михайло ДОБКІН, перший заступник голови облдержадміністрації Володимир БАБАЄВ, заступник губернатора Віталій АЛЕКСЕЙЧУК, повідомляє сайт ХОДА.

Також квіти до могили Олександра Масельського поклали голова Харківської обласної ради Сергій ЧЕРНОВ, перший заступник Харківського міського голови Олександр КРИВЦОВ, друзі та родичі колишнього губернатора Харківщини, харків`яни та гості міста.