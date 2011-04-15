Вихованці одного з дитбудинків поїдуть на відпочинок до Фінляндії

Харків. 15 квітня. УНІАН. Групу вихованців одного з дитячих будинків Харківської області планується відправити на відпочинок до Фінляндії.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це поінформував у ході зустрічі з делегацією Республіки Фінляндія губернатор Михайло ДОБКІН.

«Під час нашої розмови у мене народилася ідея відправити на відпочинок до Фінляндії невелику групу дітей з одного з дитячих будинків. Ми знайдемо спонсора, який би це оплатив», - сказав М.ДОБКІН. .

У свою чергу присутній на зустрічі представник компанії «Укрфінтур» Андрій АНДРОНОВ запропонував українським сім`ям взяти участь в одному із соціальних проектів фірми.

«Ми зараз формуємо групу соціальної спрямованості. Аспект такий - якщо дитина їде з мамою і татом, тобто, у складі повноцінної сім`ї, то вона їде безкоштовно в червні на тиждень до Муммі-тролів. Ми готові прийняти в цю групу і харківських учасників», - повідомив А.АНДРОНОВ.