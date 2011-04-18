У Малому Бурлуку внаслідок пожежі загинули батько з сином
07:17, 18 квітня 2011Харьків
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Причина пожежі встановлюється
Харків. 18 квітня. УНІАН. На Харківщині внаслідок пожежі загинули батько з сином.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, це сталося в селі Малий Бурлук Великобурлуцького району.
Дим в одному з приватних будинків помітили сусіди. За допомогою підручних засобів вони загасили загоряння в будинку і виявили загиблого господаря чоловіка 1957 року народження та його сина 1981 року народження. Про це вони повідомили до міліції. Причина пожежі встановлюється.
За даними прес-служби, з початку 2011 року в Харківській області на пожежах загинуло 65 осіб.
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