У Малому Бурлуку внаслідок пожежі загинули батько з сином

Харків. 18 квітня. УНІАН. На Харківщині внаслідок пожежі загинули батько з сином.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, це сталося в селі Малий Бурлук Великобурлуцького району.

Дим в одному з приватних будинків помітили сусіди. За допомогою підручних засобів вони загасили загоряння в будинку і виявили загиблого господаря чоловіка 1957 року народження та його сина 1981 року народження. Про це вони повідомили до міліції. Причина пожежі встановлюється.

За даними прес-служби, з початку 2011 року в Харківській області на пожежах загинуло 65 осіб.