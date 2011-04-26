У Харкові пройдуть громадські слухання щодо будівництва ядерної установки

Харків. 26 квітня. УНІАН. У Харкові 30 квітня відбудуться загальноміські слухання на тему «Будівництво на території Національного Наукового Центру «Харківський фізико-технічний інститут» дослідницької ядерної установки «Джерело нейтронів, засноване на підкритичній збірці, що керується лінійним прискорювачем електронів».

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, слухання проходитимуть у великій залі Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» (ННЦ «ХФТІ») за адресою: м. Харків, вулиця Академічна, 1.

Як повідомляв УНІАН, 12 квітня 2010 р. у США Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ під час зустрічі з Президентом США Бараком ОБАМОЮ заявив, що Україна відмовиться від близько 90 кг збагаченого урану. У спільній заяві глав держав, оприлюдненій за наслідками зустрічі, наголошується, що Б.ОБАМА позитивно оцінює рішення України відмовитися від усього запасу високозбагаченого урану в обмін на необхідну технічну та фінансову допомогу в цьому питанні з боку Сполучених Штатів. У рамках цих домовленостей у Харкові планується побудувати ядерну установку.

Довідка УНІАН. В ННЦ «ХФТІ» планується протягом найближчих 4-х років розробити та спорудити спільно з Аргонською національною лабораторією США нову ядерну установку «Джерело нейтронів, засноване на підкритичній збірці, що керується електронним прискорювачем» («Джерело нейтронів»).

Ядерну установку передбачається спорудити на проммайданчику ННЦ «ХФТІ». Запуск передбачений у 2014 році. Потужність установки становитиме 250 КВт.

Крім досліджень властивостей підкритичних збірок, «Джерело нейтронів» дає можливість виробництва всіх медичних ізотопів, опромінення біологічних об’єктів (у тому числі нейтронна терапія), радіаційного матеріалознавства, сертифікації матеріалів (у тому числі харчових продуктів), дослідження наноматеріалів та нанотехнологій.

Пропозиції щодо використання підкритичних збірок у ядерній енергетиці з’явилися в середині 50-х років минулого століття з метою підвищення безпеки ядерної енергетики. Однак застосування таких систем тривалий час стримувалось відсутністю потужних джерел нейтронів.