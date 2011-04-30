Ядерна установка в Харкові буде унікальною в Україні

Харків. 30 квітня. УНІАН. Дослідна ядерна установка, яку планується за допомогою Сполучених Штатів Америки збудувати на території Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» (ННЦ «ХФТІ»), єдина в Україні зможе напрацьовувати весь спектр медичних ізотопів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в Харкові на громадських слуханнях на тему будівництва ядерної установки «Джерело нейтронів, засноване на підкритичній збірці, що керується лінійним прискорювачем електронів», сказала голова Державної інспекції ядерного регулювання України Олена МИКОЛАЙЧУК.

Вона зауважила, що на сьогодні в Україні існує одна установка, яка напрацьовує медичні ізотопи, однак вона застаріла й не напрацьовує всі необхідні їхні різновиди.

«Стало зрозуміло, що одне із слабких місць сьогодні в Україні – це ядерна медицина, якої в Україні фактично немає. У нас є на сьогодні єдине місце напрацювання ізотопів, які використовуються і в терапії, і в діагностиці, - це київський дослідний реактор, якому дуже багато років, який на сьогодні має ліцензію тільки до кінця 2012 року (якщо навіть ми продовжимо ліцензію, то до 2015 року, не далі), який не напрацьовує всього спектру потрібних ізотопів, у тому числі ізотопів, котрі коротко живуть, які з-за кордону не так легко доставити, які через транспортні умови сюди просто не доїжджають», - сказала О.МИКОЛАЙЧУК.

Вона підкреслила, що за допомогою ядерної установки в Харкові можливо буде напрацьовувати навіть ізотопи, котрі коротко живуть.

«Це те, чого країні не вистачає», - підкреслила О.МИКОЛАЙЧУК.