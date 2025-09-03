Популярний в Україні овоч стрімко дорожчає: скільки зараз коштує кілограм

Капуста додала в ціні вже 27% в порівнянні з минулою п’ятницею.

Українські фермери пропонують білокачанну капусту до продажу по ціні в 7-16 грн/кг, залежно від якості та обсягів партій продукції. Це в середньому вже на 27% дорожче, ніж в наприкінці минулого робочого тижня, повідомляють аналітики EastFruit.

Ситуація пояснюється тим, що зараз український ринок капусти переживає період міжсезоння. Реалізація овоча середніх сортів вже практично завершилася, а до продажу пізніх сортів приступили лише поодинокі господарства.

Водночас попит в цьому сегменті досить високий, що також провокує зростання цін. Відповідно, обмежена пропозиція в умовах активної торгівлі і стимулює здорожчання капусти.

Попри ріст ціни, поки що білокачанна капуста на вітчизняному ринку пропонується в середньому на 36% дешевше, ніж в аналогічний період минулого року.

Аналітики не виключають, що на початку наступного тижня ціни на дану продукцію можуть зрости ще більше. Проте вже через тиждень очікують на істотне зниження цін – на ринок почне масово надходити капуста пізніх сортів.

Ціни на капусту в супермаркетах України

Білокачанна капуста в Сільпо коштує 17 гривень за кілограм.

В Novus ціна на овоч становить 12,89 грн/кг.

АТБ продає цей товар за 11,89 грн/кг.

Два тижні тому попит на білокачанну капусту був значно нижчим, а пропозиція все ще високою. Це призвело до здешевшання овоча, який продавали в середньому на 52% дешевше, ніж в аналогічний період 2024 року.

З початку вересня в Україні знизилися ціни на овочі "борщового набору". Так, ціна на картоплю змінилася з 12-16 до 11-15 гривень за кілограм. Ще сильніше подешевшала морква – з 10-13 до 8-12 гривень за кіло.

