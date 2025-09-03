За його словами, Україна донесла до США необхідність у передачі десяти додаткових систем "Петріот".

Президент України Володимир Зеленський наголошує на нагальній потребі посилення української системи протиповітряної оборони від російських комбінованих ракетних і дронових атак, бо російський диктатор Володимир Путін має намір вбивати українців у тих частинах України, де немає російських загарбницьких військ.

Як повідомив глава держави під час пресконференції з прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, вони обговорювали посилення ППО в Україні.

Зеленський відзначив, що разом з Скандинавськими і Балтійськими країнами важливо посилити протиповітряний захист України напередодні зими, забезпечити Україну додатковою системою ППО. Зеленський сказав:

Відео дня

"Нам треба достатньо спроможностей для нашого захисту. Путін сподівається, що зима вбиватиме наших людей там, куди не дотягуються його війська. Ми не можемо цього допустити. Протиповітряна оборона відіграє дуже важливе значення".

Окремо президент відзначив важливість підтримки з боку США, адже вони мають зенітні ракетні комплекси "Петріот" і ракети до них, і відповідно, здатні забезпечити найбільше постачання. У цьому зв'язку, як повідомив президент України, він порушував потребу надання Україні додаткових десяти систем "Петріот". Також Україна вела розмову з виробниками.

"США це підтримали, але це повільний процес", - сказав Зеленський.

Своєю чергою, як відзначила Фредріксен, "данська модель" із інвестування українського виробництва озброєння дуже ефективно працює, і багато профінансованих спроможностей вже застосовуються Силами оборони на полі бою.

"Ми ще маємо певні спроможності для розвитку і розширення", - відзначила Фредеріксен.

Вона вважає, що усі партнери у світі мають долучитися із фінансування українського виробництва зброї.

Водночас, як додав Зеленський, "данська модель" дуже допомогла українському виробництву дронів, оскільки був певний дефіцит фінансування.

"Тепер, завдяки цій моделі, ми хотіли би знайти додаткове фінансування, бо є величезна прогалина - це приблизно 6 млрд на дрони, і саме тому, ми хотіли би частково використати "данську модель", аби закрити цю прогалину", - сказав Зеленський.

Удари РФ по Україні

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що російські загарбники найближчими тижнями можуть посилити повітряні удари проти України. Однією з головних цілей ворога можуть стати об'єкти енергетичної інфраструктури.

Військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак вважає, що російські загарбники можуть вчергове спробувати зробити зиму холодною для України через масовані обстріли об'єктів енергетики.

Вас також можуть зацікавити новини: