Дефіцит робочої сили обумовлений військовими діями в країні та суттєвими змінами в економіці.

Кількість пропозицій вакансій в Україні на початку серпня становила 241 тисячу, а шукали нову роботу за допомогою Служби зайнятості 132 тисячі осіб. Таким чином на одного шукача роботи через Єдиний портал вакансій припадає два вакантних робочих місця, повідомляє департамент комунікацій Державної служби зайнятості.

Зазначається, що це на 12 тисяч більше, ніж станом на початок попереднього місяця, що обумовлено сезонними коливаннями на ринку трудових ресурсів. Найбільше вакансій цього року було за такими професіями, як продавець, водій, кухар, інженер, бухгалтер, лікар, фахівець, адміністратор, слюсар, електромонтер, вантажник та інші.

Третиною всіх шукачів роботи стали спеціалісти з вищою освітою, водночас 36% це люди з професійно-технічними дипломами.

Загалом дефіцит робочої сили обумовлений двома основними причинами - військовими діями в країні та суттєвими змінами в економіці.

"Перша причина призводить до того, що призов на військову службу, ускладнює укомплектування робочих місць, на яких традиційно працювали чоловіки. Тут мова йде про будівельників, електрогазозварників, слюсарів, електромонтерів та водіїв", - ідеться в повідомленні.

При цьому, через суттєві зміни в економіці, загострюється структурне безробіття. Так відбувається через те, що шукачі роботи не володіють необхідними вміннями та навичками, щоб зайняти робочі місця, які відчувають найбільший дефіцит робочої сили.

Також існує проблема регіонального дисбалансу. Для прикладу, у Києві на одного шукача роботи пропонується 24 вакансії, у Львівській області – чотири вакансії, у Київській області – три вакансії. Водночас у Миколаївській області чисельність шукачів роботи вдвічі перевищує кількість вакансій.

В Україні розрив у зарплатах між чоловіками та жінками сягає майже 19%, а подекуди ця різниця сягає - 25%. HR-експертка Тетяна Пашкіна розповіла, що причинами може бути неможливість виконувати більший обсяг роботи через завантаженість хатніми справами, нижча оплата "жіночих" професій та відсутність дієвих програм для подолання гендерної нерівності.

У серпні повідомлялося, що роботодавці значно активніше відкривають вакансії для кандидатів до 18 років. Тенденція свідчила про підвищений попит на ринку праці щодо молоді, особливо влітку.

