В Офісі президента наголошують, що російський диктатор Володимир Путін затягує війну та уникає справжньої дипломатії.

Сьогоднішня пропозиція Кремля про зустріч лідерів України та РФ у Москві є нереалістичною і фактично спрямована на затягування війни. Про це у коментарі УНІАН повідомив радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин.

"Типова путінська розводка - щоб не робити щось реалістичне, що залежить від нього, наприклад, припинення вбивств, - він пропонує щось нереалістичне, наприклад, приїхати до нього в Москву", - відзначив радник глави держави.

Як підкреслив Литвин, зараз Путін "просто затягує війну та знову доводить, що потрібен тиск, щоб примусити його до реальної дипломатії та миру".

Радник Зеленського зазначив, що нині щонайменше 7 держав готові надати майданчик для зустрічі лідерів.

"Проблема тільки в тому, шо Путін цього сам не хоче. Поки що", - наголосив Литвин.

Оновлено о 19.15. Водночас заяву Путіна про готовність зустрітися з Зеленським у Москві прокоментував у мережі X міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Він підтвердив, що наразі щонайменше сім країн готові надати майданчик для зустрічі між Зеленським і Путіним, аби припинити війну. Зокрема, це Австрія, Ватикан, Швейцарія, Туреччина і три країни Перської затоки.

"Це серйозні пропозиції - і президент Зеленський готовий до такої зустрічі у будь-який момент. Однак Путін продовжує морочити всім голову, висуваючи заздалегідь неприйнятні пропозиції", - наголосив Сибіга.

Глава МЗС переконаний, що зрештою лише посилення тиску може змусити Росію поставитися до мирного процесу серйозно.

Заява Путіна в Пекіні

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 вересня, під час візиту до Китаю російський диктатор Володимир Путін заявив, що зустріч із президентом України Володимиром Зеленським може відбутися, якщо український лідер приїде до нього у Москву.

Таку про пропозицію Росія озвучує вже не вперше. У серпні на подібну ідею Зеленський вже відреагував негативно. Тоді він заявив, що зустріч є можливою, але "точно не у Москві".

