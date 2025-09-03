Президент наголосив, що протягом чотирьох років Путін не спромігся окупувати навіть 30% Донбасу.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не буде йти на територіальні поступки Росії чи обмін територіями. Про це голова держави сказав сьогодні під час пресконференції в Данії, відповідаючи на запитання, чи готовий він віддати РФ якусь територію заради встановлення миру.

"Для когось це просто територія, а для нас - це наше життя, наша історія, наша Конституція", - наголосив Зеленський.

Крім того, зазначив він, ніхто не може дати гарантій, що російський диктатор Володимир Путін і надалі не продовжить окуповувати українські землі.

"Він дуже багато разів брехав, тож ми не можемо довіряти", - сказав Зеленський.

За його словами, в будь-якому випадку ми не можемо віддавати Путіну території. Голова держави наголосив, що РФ вже має величезні втрати своїх військовслужбовців. А протягом чотирьох років російський диктатор не спромігся окупувати навіть 30% Донбасу.

"Якщо він піде далі, то йому потрібні будуть роки. І питання не тільки в часі. Тут питання в тому, що він матиме покласти ще мільйони солдатів. Саме тому ми не будемо давати йому подібні подарунки", - сказав Зеленський.

Врегулювання війни в Україні - важливі новини

Як повідомляв УНІАН, раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс сказав, що Україна сама вирішуватиме, де пролягатимуть її територіальні кордони. Він також заявив, що війна Росії проти України закінчиться у найближчі пів року.

Також видання The Wall Street Journal писало, що президент України Володимир Зеленський на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом не відкинув обмін територіями, але вказав на складнощі в цьому питанні.

"Зеленський... сказав, що буде складно переселити населення і скасувати конституційну заборону України на здачу території, повідомили чиновники. Однак Зеленський сказав, що може розглянути "пропорційний обмін", - писало видання.

