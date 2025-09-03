Російський диктатор зробив низку різких заяв щодо війни в Україні та зустрічі з президентом.

Правитель Росії Володимир Путін заявив, що готовий зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським вже зараз, але є умова.

Як заявив Путін під час спілкування з російськими пропагандистськими ЗМІ, зустріч із Зеленським може відбутися, якщо український лідер приїде у Москву.

"Я ніколи не відмовлявся від цього, якщо ця зустріч гарно підготовлена і приведе до позитивних результатів. До речі, Дональд (Трамп - УНІАН) попросив мене провести таку зустріч. Врешті, якщо Зеленський готовий - нехай приїжджає до Москви, така зустріч відбудеться", - заявив Путін.

Також Путін заявив, що влада України має провести референдум для вирішення будь-яких територіальних питань, але для цього потрібно скасувати воєнний стан.

Щодо гарантій безпеки для України, Путін заявив, що Україна має їх отримати. Втім, це не залежить від вирішення територіальних питань, переконує диктатор. Ба більше, він цинічно заявив, що Росія нібито бореться не за території, а за "права людини говорити своєю мовою, жити в межах своєї культури".

Крім того, Путін заявив, що "всі спроби Росії вирішити українське питання мирно були пущені під укіс". За його словами, Росія ніколи не буде" безвільно дивитись на те, що відбувається поруч".

Диктатор переконує, що Росія ще у 2022 році пропонувала українській владі вивести війська з південного сходу та закінчити конфлікт. Сьогодні домовитися про прийнятний варіант припинення конфлікту в Україні можливо.

Путін назвав Зеленського "чинним головою адміністрації" України, заявивши, що жодних способів продовження повноважень президента України в Конституції нібито не прописано.

У разі неможливості мирно вирішити українське питання Росії доведеться вирішувати поставлені завдання збройним шляхом, заявив Путін. Він додав, що Росії на спецоперації розслаблятися не можна.

Окремо правитель РФ заявив, що ЗСУ нібито не здатні вести великомасштабні військові операції, а лише утримують рубежі. Натомість він переконує, що всі угруповання ЗС Росії наступають на всіх напрямках.

За словами Путіна, бойові дії – складна та жорстока річ, тож прогнозів робити не слід.

"У трагедії в Україні винні ті, хто геть-чисто ігнорував інтереси Росії у сфері безпеки№, - підкреслив Путін, додавши, що "бачить світ наприкінці тунелю щодо українського врегулювання".

Путін уникає мирних переговорів

Як повідомляв УНІАН, міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що російський диктатор Володимир Путін обдурив президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа і посилив обстріли України після зустрічі на Алясці. Тому, за його словами, Вашингтон розглядає всі можливі варіанти санкцій проти Росії.

У серпні президент США дав російському диктатору "2-3 тижні" на досягнення прогресу у мирних переговорах з Україною. Український лідер Володимир Зеленський має намір найближчим часом уточнити у Дональда Трампа, коли саме спливають ті 2-3 тижні.

