Президент України зазначає, що його американський колега озвучив обіцянку, але не зрозуміло, коли ж він її втілить.

У серпні президент США дав російському диктатору "2-3 тижні" на досягнення прогресу у мирних переговорах з Україною. Український лідер Володимир Зеленський має намір найближчим часом уточнити у Дональда Трампа, коли саме спливають ті 2-3 тижні. Про це Зеленський сказав сьогодні під час пресконференції в Данії.

Президент України зауважив, що доносив до Трампа те, що за рахунок тиску з боку США він може змусити Путіна перейти до дипломатичного формату, "щоб діалог вівся не зброєю".

"Якщо Путін це не зробить, тоді, по можливості, застосуйте тарифи, санкції проти нього, щоб він таки пішов на цей дипломатичний діалог. І якщо не буде цієї зустрічі (лідерів), то тоді - підтримка у вигляді допомоги, санкцій. Ці сигнали ми передали президенту Сполучених штатів", - зазначив український президент.

Зеленський підкреслив, що Трамп кілька тижнів тому сказав, що він дасть якусь відповідь через "кілька тижнів".

"Кілька тижнів – це може бути 2 або 3 тижні. Ми сьогодні або на днях будемо говорити з президентом США і уточнимо це питання", - сказав Зеленський.

Путін уникає діалогу з Україною

Як повідомляв УНІАН, 29 серпня Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що "якщо до понеділка президент РФ Володимир Путін не погодиться зустрітися з українським лідером Володимиром Зеленським, це означатиме, що він знову "грався і знущався" з президента США Дональда Трампа.

За день перед тим, 28 серпня, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив думку, що зустрічі Путіна і Зеленського, найімовірніше, не буде. Він сказав, що уряди ФРН і Франції обговорять війну в Україні "з урахуванням того факту, що зустріч між президентом Зеленським і президентом Путіним, очевидно, не відбудеться - незважаючи на домовленість між Трампом і Путіним минулого тижня, коли ми були у Вашингтоні".

Два дні тому міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що російський диктатор Володимир Путін обдурив президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа і посилив обстріли України після зустрічі на Алясці. Тому, за його словами, Вашингтон розглядає всі можливі варіанти санкцій проти Росії.

